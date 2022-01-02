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Ультраправі Франції вимагають прибрати прапор ЄС з Тріумфальної арки

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Неділя, 2 січня 2022, 10:21

Тимчасове розміщення прапора ЄС на Тріумфальній арці в Парижі викликало обурення французьких ультраправих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

 
фото Le Monde

Прапор ЄС розмістили під Тріумфальною аркою з нагоди шестимісячного головування Франції у Раді Євросоюзу, яке розпочалося 1 січня.

Кандидатка у президенти від ультраправого "Національного зібрання"  Марін Ле Пен сказала, що вона "обурена тим, що французький прапор був замінений прапором Європейського Союзу під Тріумфальною аркою над могилою невідомого солдата" і засудила це як провокацію.

У пресрелізі, опублікованому в суботу вдень, Ле Пен оголосила, що найближчими днями подасть скаргу  до Державної ради разом із проханням про негайне призупинення цього рішення.

Суперечливий журналіст і полеміст Ерік Земмур, якого ЗМІ також називають ультраправим, зі свого боку заявив про зневагу до національного прапора. "Очолювати Європу — так, стерти французьку ідентичність — ні!" – сказав він.

Кандидатка республіканців Валері Пекресс у свою чергу попросила президента Еммануеля Макрона повернути триколор поруч із європейським.

Сам Макрон поки не коментував це питання. Але молодший міністр у справах Європи Клеман Бон сказав, що демонстрація прапора ЄС тимчасова. "Французький прапор не замінили. Виборча кампанія не є безкоштовним пропуском для дрібної брехні та суперечок", - написав він у Twitter.

Щоб відзначити початок головування Франції в Раді ЄС Ейфелеву вежу також підсвітили у кольори об’єднаної Європи.

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Франція
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