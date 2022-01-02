У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі – менше, ніж у 2019-му

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен привітав зменшення випадків насильства і кількості спалених автомобілів новорічної ночі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Дякую майже 130 тисячам поліцейських, жандармів і співробітників цивільної безпеки, які прийшли на допомогу і забезпечили безпеку французів минулої ночі", - написав він у Twitter 1 січня.

У Франції було мобілізовано близько 95 000 поліцейських і жандармів, у тому числі 9 000 у Парижі, а також 32 000 пожежників і представників цивільної оборони.

Також міністр привітав меншу кількість спалених автомобілів і зменшення нападів на поліцію. У пресрелізі міністерства згадується про 874 підпалені автомобілі проти 1316 у 2019 році (показники новорічної ночі 2020 не беруться до уваги через локдаун).

Цього року було затримано 441 осіб, 381 особу взяли під варту проти 314 у 2019 році, що свідчить про більш масову присутність поліції, ніж два роки тому. "Поліція та жандармерія дотримувалися інструкцій щодо обмеження зібрань і забезпечували порядок", – підсумував Жеральд Дарманен.

Нагадаємо, підпали автомобілів на вулицях у новорічну ніч – давня та звична практика для Франції, і поліція не може впоратися зі зловмисниками.

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