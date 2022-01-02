Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля – меньше, чем в 2019 году

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приветствовал уменьшение случаев насилия и количества сожженных автомобилей в новогоднюю ночь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Благодарю почти 130 тысяч полицейских, жандармов и сотрудников гражданской безопасности, которые пришли на помощь и обеспечили безопасность французов минувшей ночью", - написал он в Twitter 1 января.

Во Франции были мобилизованы около 95 000 полицейских и жандармов, в том числе 9 000 в Париже, а также 32 000 пожарных и представителей гражданской обороны.

Также министр приветствовал меньшее количество сожженных автомобилей и уменьшение нападений на полицию. В прессрелизе министерства упоминается о 874 горящих автомобилях против 1316 в 2019 году (показатели новогодней ночи 2020 года не принимаются во внимание из-за локдауна).

В этом году был задержан 441 человек, 381 человек взяли под стражу против 314 в 2019 году, что свидетельствует о более массовом присутствии полиции, чем два года назад. "Полиция и жандармерия следовали инструкциям по ограничению собраний и обеспечивали порядок", – подытожил Жеральд Дарманен.

Напомним, поджоги автомобилей на улицах в новогоднюю ночь – давняя и привычная практика для Франции, и полиция не может справиться со злоумышленниками.