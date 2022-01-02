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Кіпр з 4 січня вимагатиме від більшості мандрівників три коронатести

Неділя, 2 січня 2022, 14:14

З вівторка всі мандрівники, які прибувають на Кіпр, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту не старше 48 годин, незалежно від того, звідки вони прибули або від статусу вакцинації.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров’я Кіпру в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Ця вимога стосується всіх у віці від 12 років.

Після прибуття всі пасажири також пройдуть ПЛР-тест в аеропорту, який вони оплачують самі.

А всі, хто не отримав третю дозу вакцини, також повинні пройти експрес-тест через 72 години після прибуття.

Ці правила діятимуть для всіх прибулих, за винятком тих, хто прибуває з сірих країн, для яких необхідно заздалегідь отримати спеціальний дозвіл, які також повинні перебувати на карантині після прибуття протягом 14 днів або семи днів, якщо вони оплачують подальший ПЛР-тест.

Усі пасажири також зобов’язані оформити Cyprus Flight Pass протягом 48 годин до вильоту.

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