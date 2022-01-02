Кипр с 4 января будет требовать от большинства путешественников три коронатеста

Со вторника все путешественники, прибывающие на Кипр, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов, независимо от того, откуда они прибыли или от статуса вакцинации.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения Кипра в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Это требование относится ко всем в возрасте от 12 лет.

По прибытии все пассажиры также пройдут ПЦР-тест в аэропорту, который они оплачивают сами.

Все, кто не получил третью дозу вакцины, также должны пройти экспресс-тест через 72 часа после прибытия.

Эти правила будут действовать для всех прибывших, за исключением прибывающих из серых стран, для которых необходимо заранее получить специальное разрешение, которые также должны находиться на карантине по прибытии в течение 14 дней или семи дней, если они оплачивают дальнейший ПЦР-тест.

Все пассажиры также обязаны оформить Cyprus Flight Pass в течение 48 часов до вылета.