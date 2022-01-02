Байден і Зеленський в неділю проведуть віртуальні переговори

Президент США Джо Байден поговорить телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським 2 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFERL.

Під час розмови Байден має намір "підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії", сказав представник Білого дому.

Розмова між двома лідерами стане другою за три тижні на тлі спроб Білого дому подолати військову загрозу, яка насторожила НАТО, щодо можливого нового російського вторгнення в Україну.

Цей дзвінок відбудеться після переговорів між Байденом і президентом Росії Владіміром Путіним 30 грудня, під час яких Байден заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, Байден і Путін провели віртуальні переговори і 7 грудня, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

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