Байден и Зеленский в воскресенье проведут виртуальные переговоры

Президент США Джо Байден поговорит по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 января.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RFERL.

Во время разговора Байден намерен "подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", сказал представитель Белого дома.

Разговор между двумя лидерами станет вторым через три недели на фоне попыток Белого дома преодолеть насторожившую НАТО военную угрозу относительно возможного нового российского вторжения в Украину.

Этот звонок состоится после переговоров между Байденом и президентом России Владимиром Путиным 30 декабря, в ходе которых Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут жесткие санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Напомним, Байден и Путин провели виртуальные переговоры и 7 декабря, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

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