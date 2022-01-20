Кулеба підтвердив, що США виділили Україні додаткові $200 млн військової допомоги

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Сполучені Штати виділили Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу в МЗС.

За його словами, США готові і надалі збільшувати обороноздатність України.

"Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 мільйонів доларів, який ми вже отримали в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Оборонною, але летальною", - сказав Кулеба.

"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні", - заявив він.

За словами міністра, це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 мільйонів доларів за 2021 рік, і це більше ніж у будь-який рік з 2014-го.

Кулеба уточнив, що ці 200 мільйонів не були заздалегідь передбачені, це швидка оборонна допомога з боку Сполучених Штатів.

"Ці кроки підтверджують, що США дійсно віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і продовжують надавати нам необхідну підтримку", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив про таємне затвердження наприкінці грудня пакета додаткової військової допомоги Україні у розмірі 200 млн доларів.

За словами джерел, на які посилається CNN, пакет допомоги включав оборонне обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, системи захищеного зв'язку, медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання.

Також ЗМІ дізналися, що до цього пакета увійдуть радіолокаційні системи та морське обладнання.

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