Словацький міністр назвав "особистою думкою" свою заяву щодо кримських санкцій проти РФ
Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік назвав "особистою думкою" свої слова, що "росіяни не повернуть Крим".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Сулік сказав у коментарі Радіо Свобода.
Водночас Сулік зазначив заявив, що його партія "Свобода і солідарність" засуджує анексію Криму Росією.
"Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності", – йдеться у відповіді Суліка.
При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.
"Моя думка була про економічний ефект (антиросійських санкцій – ред.). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій", – сказав Сулік.
Нагадаємо, Сулік поставив під питання доцільність економічних санкцій ЄС проти Росії за агресію проти України.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, оскільки вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України.
Після цього прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер запевнив у незмінності позиції свого уряду щодо анексії Криму і санкцій проти Росії.
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