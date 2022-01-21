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Словацький міністр назвав "особистою думкою" свою заяву щодо кримських санкцій проти РФ

П'ятниця, 21 січня 2022, 08:24

Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік назвав "особистою думкою" свої слова, що "росіяни не повернуть Крим".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сулік сказав у коментарі Радіо Свобода.

Водночас Сулік зазначив заявив, що його партія "Свобода і солідарність" засуджує анексію Криму Росією.

"Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності", – йдеться у відповіді Суліка.

При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.

"Моя думка була про економічний ефект (антиросійських санкцій – ред.). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій", – сказав Сулік.

Нагадаємо, Сулік поставив під питання доцільність економічних санкцій ЄС проти Росії за агресію проти України. 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають неприйнятними  заяви міністра економіки Словаччини, оскільки вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер запевнив у незмінності позиції свого уряду щодо анексії Криму і санкцій проти Росії.

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Словаччина санкції Крим

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