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Міністр економіки Словаччини поставив під питання доцільність санкцій проти РФ

Середа, 19 січня 2022, 17:17

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік поставив під питання доцільність збереження економічних санкцій ЄС проти Росії за агресію проти України, зауваживши, що Росія все одно не поверне Крим.

Як пише "Європейська правда", такі його слова наводить словацьке видання Pravda.

Заява Суліка, члена партії SaS, суперечить лінії МЗС, яке очолює його однопартієць Іван Корчок. Досі ніхто з чинного словацького уряду не висловлювався проти продовження економічних санкцій проти РФ.

"Країнам потрібно торгувати між собою, деякі наші експортери також постраждали. Санкції тільки шкодять, а Росія все одно не поверне Крим. Потрібно дивитися вперед і розбудовувати відносини", - сказав він, зауваживши, втім, що створення напруги на східних кордонах України не сприяє цьому. 

Сулік також прокоментував зауваження з приводу того, що до влади у Росії є питання. "Чи в якихось інших країнах немає проблем? А коли Росія постачає нам нафту і газ, то в цьому випадку це не "злочинний режим"?", - зауважив він. 

Ріхард Сулік додав, що він не один у ЄС з такою думкою. 

В МЗС Словаччини ще не відреагували на слова колеги з уряду. 

Нагадаємо, нещодавно ЄС вчергове продовжив економічні санкції проти РФ за агресію проти України до 31 липня 2022 року. 

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Словаччина Росія санкції

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