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Укр / Рус

Словацкий министр назвал "личным мнением" свое заявление по поводу крымских санкций против РФ

Пятница, 21 января 2022, 08:24

Вице премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал "личным мнением" свои слова, что "россияне не вернут Крым".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сулик сказал в комментарии Радио Свобода.

В то же время Сулик отметил, что его партия "Свобода и солидарность" осуждает аннексию Крыма Россией.

"Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в ответе Сулика.

При этом он повторил свой месседж, что некоторые экспортеры из Словакии пострадали от антироссийских санкций.

"Мое мнение было об экономическом эффекте (антироссийских санкций – ред.). Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций", – сказал Сулик.

Напомним, Сулик поставил под сомнение целесообразность экономических санкций ЕС против России за агрессию против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают неприемлемыми заявления министра экономики Словаки, поскольку они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил в неизменности позиции своего правительства по поводу аннексии Крыма и санкций против России.

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Словакия санкции Крым

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