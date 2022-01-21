Словацкий министр назвал "личным мнением" свое заявление по поводу крымских санкций против РФ

Вице премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал "личным мнением" свои слова, что "россияне не вернут Крым".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сулик сказал в комментарии Радио Свобода.

В то же время Сулик отметил, что его партия "Свобода и солидарность" осуждает аннексию Крыма Россией.

"Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в ответе Сулика.

При этом он повторил свой месседж, что некоторые экспортеры из Словакии пострадали от антироссийских санкций.

"Мое мнение было об экономическом эффекте (антироссийских санкций – ред.). Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций", – сказал Сулик.

Напомним, Сулик поставил под сомнение целесообразность экономических санкций ЕС против России за агрессию против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают неприемлемыми заявления министра экономики Словаки, поскольку они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил в неизменности позиции своего правительства по поводу аннексии Крыма и санкций против России.

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