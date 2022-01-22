Глава МЗС Німеччини сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою.

Міністр пояснила, що західні країни ретельно вивчають, які саме економічні та фінансові санкції проти Кремля "справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом".

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - додала Бербок.

Раніше у США заявили, що не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Тим часом майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, вважаючи, що це завдасть надто сильного удару не лише РФ.

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