Німецька ХДС обрала нового лідера партії

Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) у суботу обрав Фрідріха Мерца лідером партії після того, як Армін Лашет програв вересневі загальнонаціональні вибори соціал-демократам канцлера Олафа Шольца.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Мерц, який пообіцяв порвати з центристським курсом ХДС, якого дотримувалася Ангела Меркель під час її 16-річного перебування на посаді канцлера, отримав майже 95% дійсних голосів під час віртуальної партійної конференції.

Офіційні вибори відбулися за неофіційним голосуванням минулого місяця, в якому Мерц переміг своїх партійних суперників Норберта Реттгена та Хельге Браун, які позиціонували себе як спадкоємці більш центристської лінії Меркель.

66-річному Мерцу вдалося з третьої спроби завоювати лідерство у партії.

У своєму виступі Мерц звинуватив Шольца у відсутності чіткої позиції у протистоянні з Росією щодо її військового нарощування біля українського кордону.

"Колишні канцлери продемонстрували б лідерство", - сказав Мерц.

За словами Мерца, ХДС зможе повернути колишню силу лише проявивши єдність. "Те, що ми пережили в Союзі в 2021 році, не може повторитися", - сказав Мерц, маючи на увазі суперечки між вищим керівництвом партії під час останньої виборчої кампанії.

Раніше Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.

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