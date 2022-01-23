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У Німеччині планують обмежити можливість ПЛР-тестування на коронавірус

Неділя, 23 січня 2022, 13:50

У Німеччині планують обмежити окремими групами населення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Таке рішення ухвалили міністри охорони здоров'я федеральних земель на засіданні у суботу, 22 січня, повідомляє "Європейська правда’ з посиланням на DW.

Тестування хочуть зосередити на персоналі лікарень, лікарських практик та будинків по догляду за літніми людьми, а також на пацієнтах з груп ризику.

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Усі інші особи, які мають позитивні антиген-тести на коронавірус, але не мають симптомів COVID-19, не повинні підтверджувати наявність хвороби ще й методом ПЛР-тестування. 

Також безкоштовні ПЛР-тести не робитимуть особам, які мають інформацію з мобільного застосунку, що вони близько контактували з хворими на COVID-19. Цим особам відтепер робитимуть тільки антиген-тести для перевірки наявності у них зараження коронавірусом.

Також міністри вирішили звузити коло пошуків осіб, які контактували з зараженими коронавірусом. Тепер ланцюги заражень встановлюватимуть в межах закладів охорони здоров'я, а також установ, що працюють з людьми з груп ризику.

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Ці рішення засідання земельних міністрів внесуть на розгляд прем'єр-міністрів земель з канцлером ФРН Олафом Шольцем, що відбудеться 23 січня. 

Водночас посилювати карантинні заходи в Німеччині поки не планують.

У Німеччині зафіксовано різкий сплеск зараження коронавірусом. 

Станом на ранок 22 січня семиденний коефіцієнт зараження зріс до 772,7 на сто тисяч населення, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). 

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Німеччина Коронавірус

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