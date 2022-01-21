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У Румунії максимум заражень коронавірусом з початку пандемії

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:42

Румунія в п’ятницю зафіксувала новий максимум випадків зараження коронавірусом за всю пандемію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

За останню добу зареєстрували 19 649 випадків зараження COVID-19.

Всього місяць тому в Румунії реєстрували менше тисячі заражень коронавірусом на день. Але щоденні випадки різко зросли з моменту появи варіанту "Омікрон" з високою можливістю передачі.

Незважаючи на рекордну кількість випадків, було зареєстровано лише 49 смертей, порівняно з кількома сотнями на день у жовтні та листопаді. За даними  влади, із 49 померлих 43 були невакциновані.

Глава департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії Раед Арафат заявив, що вакцинація "залишається способом уникнути серйозних захворювань".

Румунія є другою найменш вакцинованою країною в ЄС проти COVID-19: лише 49% дорослих отримали подвійну дозу вакцини проти COVID-19, у порівнянні з середнім показником по блоку у 80%.

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Румунія Епідемія у цифрах

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