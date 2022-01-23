В Германии планируют ограничить возможность ПЦР-тестирования на коронавирус

В Германии планируют ограничить отдельными группами населения тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Такое решение приняли министры здравоохранения федеральных земель на заседании в субботу, 22 января, сообщает "Европейская правда'" со ссылкой на DW.

Тестирование хотят сосредоточить на персонале больниц, врачебных практик и домов по уходу за пожилыми людьми, а также на пациентах из групп риска.

Все другие лица, имеющие положительные антиген-тесты на коронавирус, но не имеющие симптомов COVID-19, не должны подтверждать наличие болезни еще и методом ПЦР-тестирования.

Также бесплатные ПЦР-тесты не будут делать лицам, имеющим информацию из мобильного приложения, что они близко контактировали с больными COVID-19. Этим лицам теперь будут делать только антиген-тесты для проверки наличия у них заражения коронавирусом.

Также министры решили сузить круг поисков лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом. Теперь цепи заражений будут устанавливаться внутри учреждений здравоохранения, а также учреждений, работающих с людьми из групп риска.

Эти решения заседания земельных министров внесут на рассмотрение премьер-министров земель с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, которое состоится 23 января.

В то же время ужесточать карантинные меры в Германии пока не планируют.

В Германии зафиксирован резкий всплеск заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 22 января, семидневный коэффициент заражения вырос до 772,7 на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).