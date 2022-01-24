Російська делегація пригрозила покинути ПАРЄ у разі обмеження її прав 

Керівник російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Пьотр Толстой відреагував на оскарження Україною повноважень російської делегації у Асамблеї.

Свою реакцію він розмістив у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Толстой заявив, що російська делегація залишить сесію у випадку будь-яких обмежень прав її парламентарів.

"Наші дорогі друзі з Балтики та з України не зраджують своїм традиціям: у перший день зимової сесії ПАРЄ вони оскаржили повноваження російської делегації. Як, втім, вони це роблять щороку... Наша позиція залишається незмінною: будь-яке обмеження у правах наших парламентарів призведе до того, що ми покинемо сесію", - зазначив Толстой.

Україна у понеділок оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.Тепер в Асамблеї буде підготовлена ​​доповідь про повноваження російської делегації та остаточне рішення буде ухвалено у середу.

Делегація також планує оскаржити повноваження Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.

Крім того, українська делегація висуває очільницю делегації Верховної ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву як альтернативну кандидатку на посаду президента ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ відбудеться 24-28 січня у гібридному форматі, фізична присутність делегатів буде обмежена.

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