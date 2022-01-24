"Українці про це не просять": Польща не планує збільшення військової присутності в Україні

Польща готова надати Україні військову і гуманітарну допомогу у разі збройної конфронтації з Росією.

Про це заявив глава Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох після наради за участі членів уряду і президента Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.pl.

Павел Солох повідомив, що під час зустрічі "обговорювалося питання комунікації та пропозицій, які будуть представлені на обговоренні з союзниками".

"Ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", сказав голова бюро.

"Обговорювалося питання військової допомоги. Наразі я не можу поділитися деталями", - додав він. Солох заявив, що "найважливішим зараз є координація між союзниками".

"Якщо ми матимем справу зі збройною конфронтацією, то найважливішою булла б військова та гуманітарна допомога. Дуже важливою є діяльність у політичному вимірі та формування єдиного меседжу з боку західних країн", -зазначив голова Бюро національної безпеки.

"Наразі про збільшення наших військ в Україні не йдеться. Українці також цього не просять. Ми намагаємося узгоджувати всі дії з нашими союзниками", - додав він.

Також, за його словами, найближчим часом очікують польсько-американські консультації на цю тему.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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