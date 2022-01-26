Глава делегації РФ програв голосування за пост віцепрезидента ПАРЄ

Заступник голови Держдуми РФ і керівник російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Пьотр Толстой програв голосування за пост віцепрезидента асамблеї.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ, передає "Європейська правда".

"У другому турі голосування, який відбувся сьогодні вдень, пан Толстой не набрав абсолютної більшості поданих голосів, при цьому проголосувало більше половини представників. Таким чином, місце Російської Федерації залишається вакантним, доки кандидат, представлений російською національною делегацією, не отримає необхідної більшості", - йдеться у повідомленні.

Згідно з регламентом ПАРЄ, кандидати, запропоновані національними делегаціями, оголошуються обраними без голосування. Проте, якщо є прохання про голосування не менш як двадцяти представників щодо одного чи кількох кандидатів, вони обираються таємним голосуванням.

Член української делегації Олексій Гончаренко повідомив, що Толстого не змогли обрати зусиллями української делегації.

"Пьотр Толстой мав стати віцепрезидентом ПАРЄ. Ми разом із колегами зробили все можливе і неможливе, щоб цього не сталося", - повідомив він.

Кандидатуру Толстого, єдину зі списку всіх кандидатів у віцеспікери, винесли на окреме голосування. Це запропонувала зробити одна з депутаток, яка виступила проти обрання Толстого.

Раніше повідомлялося, що президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.