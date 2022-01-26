Глава делегации РФ проиграл голосование за пост вице-президента ПАСЕ

Заместитель председателя Госдумы РФ и руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой проиграл голосование за пост вице-президента ассамблеи.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ПАСЕ, передает "Европейская правда".

"Во втором туре голосования, состоявшемся сегодня днем, господин Толстой не набрал абсолютного большинства поданных голосов, при этом проголосовало более половины представителей. Таким образом, место Российской Федерации остается вакантным, пока кандидат, представленный российской национальной делегацией, не получит необходимого большинства", - говорится в сообщении.

Согласно регламенту ПАСЕ, кандидаты, предложенные национальными делегациями, объявляются избранными без голосования. Однако, если есть просьбы о голосовании не менее двадцати представителей в отношении одного или нескольких кандидатов, они избираются тайным голосованием.

Член украинской делегации Алексей Гончаренко сообщил, что Толстого не смогли избрать благодаря усилиям украинской делегации.

"Петр Толстой должен был стать вице-президентом ПАСЕ. Мы вместе с коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло", - сообщил он.

Кандидатура Толстого, единственная из списка всех кандидатов в вице-спикеры, была вынесена на отдельное голосование. Это предложила сделать одна из депутаток, выступившая против избрания Толстого.

Ранее сообщалось, что президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избран пророссийский представитель от Нидерландов Тини Кокс.