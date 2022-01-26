У Молдові політики масово відмовляються від зниження ціни на газ для себе

У Молдові високопосадовці та керівники великих підприємств заявили про відмову від компенсації за газ на користь незаможних громадян.

Про це пише Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Глава компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан 25 січня повідомив, що відмовився від компенсації, і, за його словами, вже понад 50 споживачів подали до компанії заяви про відмову від компенсації.

"Я теж відмовився від компенсації, тому що розумію суть поточної кризи і вважаю за необхідне в нинішніх умовах виявити солідарність зі споживачами, для яких допомога держави критично важлива", - заявив Чебан.

Раніше Чебан розповів, що отримав рахунок за газ у сумі 5230 леїв (8309 грн).

Міністр інфраструктури Андрей Спину також заявив, що відмовився від компенсації, зокрема за грудень та листопад. За його словами, він отримав рахунок на суму 6200 леїв (9851 грн), але може собі дозволити його сплатити.

21 січня "Молдовагаз" повідомила, що побутові споживачі можуть відмовитися від компенсації за газ, що надається урядом.

Уряд Молдови запровадив до березня компенсації за газ. Він компенсує за перші 50 кубометрів газу 67% різниці між вартістю газу на місяць оплати та у жовтні 2021 року, до зростання цін. За такі спожиті 100 кубометрів газу держава компенсує вже 50% різниці. Таким чином, споживачі платять 6,8 лея за кубометр газу замість 11,08 лея (мова про перші 50 спожитих кубометрів), решта 100 кубометрів обходяться в 7,9 лея за кубометр.

Нагадаємо, 20 січня парламент Молдови запровадив надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в енергетиці. Його ввели після попередження з боку "Газпрому" про можливе призупинення постачання газу.

"Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу до Молдови 20 січня, якщо "Молдовагаз" не сплатить поточне постачання. Молдова має виплатити за першу половину січня $63 млн за газ, спожитий у січні. При цьому "Молдовагаз" не вистачає $25 млн для оплати газу.

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