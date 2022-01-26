В Молдове политики массово отказываются от снижения цены на газ для себя

В Молдове высокопоставленные чиновники и руководители крупных предприятий заявили об отказе от компенсации за газ в пользу малоимущих граждан.

Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан 25 января сообщил, что отказался от компенсации, и, по его словам, уже более 50 потребителей подали в компанию заявление об отказе от компенсации.

"Я тоже отказался от компенсации, потому что понимаю суть текущего кризиса и считаю необходимым в нынешних условиях проявить солидарность с потребителями, для которых помощь государства критически важна", – заявил Чебан.

Ранее Чебан рассказал, что получил счет за газ на 5230 леев (8309 грн).

Министр инфраструктуры Андрей Спыну также заявил, что отказался от компенсации, в том числе за декабрь и ноябрь. По его словам, он получил счет на сумму 6200 леев (9851 грн), но может себе позволить его оплатить.

21 января "Молдовагаз" сообщила, что бытовые потребители могут отказаться от предоставляемой правительством компенсации за газ.

Правительство Молдовы ввело до марта компенсации за поставляемый газ. Они компенсируют за первые 50 кубометров 67% разницы между стоимостью газа в месяц оплаты и в октябре 2021 года, до роста цен. За потребленные 100 кубометров газа государство компенсирует уже 50% разницы. Таким образом, потребители платят 6,8 лея за кубометр газа вместо 11,08 лея (речь о первых 50 потребленных кубометрах), остальные 100 кубометров обходятся в 7,9 лея за кубометр.

Напомним, 20 января парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике. Это было сделано после предупреждения со стороны "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа.

"Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа в Молдову 20 января, если "Молдовагаз" не оплатит текущие поставки. Молдова должна выплатить за первую половину января $63 млн за газ, потребленный в январе. При этом "Молдовагазу" не хватает $25 млн для оплаты газа.

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