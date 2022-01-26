Польща, Туреччина і Угорщина очолили список країн, куди найчастіше їздять українці

Польща залишається найбільш популярним напрямком для поїздок українських громадян.

Такі дані наводить Держприкордонслужба, пише "Європейська правда".

В ДПСУ підрахували кількість пропускних операцій за минулий рік. За переважною більшістю показників, у порівнянні із цифрами 2020 року, відзначається істотне зростання.

За підсумками 2021 року беззаперечним лідером для українців залишається Польща – понад 4,4 млн поїздок (+13%) до цієї країни. Друге місце посіла Туреччині із загальною кількістю понад 2 млн українців, які здебільшого прямували на відпочинок. Третє – Угорщина із понад 1,7 млн пропускних операцій (+5%).

Удвічі зросла й кількість подорожей українців до Єгипту – понад 1,4 млн. "А от РФ демонструє планомірний спад. Минулого року до країни-агресора їздили на 12% українців менше", – зазначили в ДПСУ.

Істотний приріст у відсотковому плані демонструють Румунія (+32%), Молдова (+16%), Словаччина (+2) та Німеччина (+20%).

Водночас кількість громадян України, які їздили в Білорусь, знизилася більш ніж удвічі. Схоже, що в майбутньому її місце у топ-10 може зайняти інша країна, наприклад Греція, яка за підсумками 2021 року демонструє приріст популярності серед українців у 7,5 разів. Зовсім поруч із нею йдуть також Об’єднані Арабські Емірати та Італія.

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