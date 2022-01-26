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Польша, Турция и Венгрия возглавили список стран, куда чаще всего ездят украинцы

Среда, 26 января 2022, 11:16

Польша остается самым популярным направлением для поездок украинских граждан.

Такие данные приводит Госпогранслужба, пишет "Европейская правда".

В ГПСУ подсчитали количество пропускных операций за прошлый год. По подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020 года отмечается существенный рост.

 

По итогам 2021 года безоговорочным лидером для украинцев остается Польша – более 4,4 млн поездок (+13%) в эту страну. Второе место заняла Турция с общим количеством более 2 млн украинцев, которые в основном направлялись на отдых. Третье – Венгрия с более чем 1,7 млн ​​пропускных операций (+5%).

Вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет – более 1,4 млн. "А вот РФ демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессор ездили на 12% украинцев меньше", - отметили в ГПСУ.

Существенный прирост в процентном плане показывают Румыния (+32%), Молдова (+16%), Словакия (+2) и Германия (+20%).

В то же время количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое. Похоже, что в будущем ее место в топ-10 может занять другая страна, например Греция, которая по итогам 2021 года демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раз. Совсем рядом с ней идут Объединенные Арабские Эмираты и Италия.

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Польша Турция Венгрия

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