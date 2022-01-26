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У Держдепі США допускають, що Олімпіада в Пекіні вплине на плани Путіна щодо України

Середа, 26 січня 2022, 16:41

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман допускає, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента РФ Владіміра Путіна щодо можливого нападу на Україну.

Про це вона заявила під час дискусії, організованої YES та Фондом Пінчука, повідомляє "Європейська правда".

"Ми чітко бачимо всі ознаки того, що він (президент Путін. - Ред.) збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або в середині лютого. Ми всі знаємо, що Олімпійські ігри в Пекіні починаються 4 лютого - тоді буде церемонія відкриття, де очікується присутність Путіна. 

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Я не думаю, що президент Сі Цзіньпін буде в захваті, якщо президент Путін використає цей момент  для захоплення України. То ж це може вплинути на його таймінг і думки", - заявила Шерман.

Вона додала, що Владімір Путін не хоче, аби Україна коли-небудь потрапила до НАТО, але самі його дії змушують людей в Україні більше турбуватися про те, що вони мають бути в НАТО.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що глава Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення в Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в Китаї з  4 до 20 лютого.

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