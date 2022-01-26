Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Єврокомісар нагадав про важливість реформ для внутрішньої стійкості України 

Середа, 26 січня 2022, 17:51

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї нагадав, що для більшої внутрішньої стійкості Україні важливо продовжувати реформи, зокрема антикорупційну та судову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Києва.

Олівер Варгеї зазначив, що у ЄС стурбовані ситуацією довкола України і ця тема є пріоритетною в порядку денному блоку. 

"Ми солідарні з Україною у цих складних обставинах. ЄС вже надав Україні значну підтримку, як для підтримки стійкості та модернізації країни, так і боротьби з епідемією коронавірусу…

Водночас, дуже важливо, щоб Україна продовжувала посилювати свою внутрішню стійкість, просуваючись у комплексних реформах з нашою підтримкою. Це, зокрема, продовження реформи судової системи, реформ у сфері боротьби з корупцією", - зазначив Олівер Варгеї. 

Єврокомісар нагадав, що з 2014 року ЄС та фінансові інституції блоку надали Україні у вигляді грантів та позик понад 17 млрд євро. 

Варгеї заявив також, що Євросоюз поділяє мету подальшої євроінтеграції України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн

Чи готові західні лідери посилити дипломатію не самими лише санкціями, а й військовою підтримкою в разі найгіршого сценарію?
26 січня 2022 — YES, Карл Більдт, Александр Квасневський, Віктор Пінчук, Андерс Фог Расмуссен

А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі

Навіщо Лукашенку військові навчання на кордоні з Україною? Чи відповідає войовнича риторика білоруського диктатора його справжнім цілям?
26 січня 2022 — Юрій Панченко, Марія Авдєєва

Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі

Україна отримує важливий шанс наблизитись до ініціативи Тримор'я, зі статусом спостерігача чи навіть повноцінним членством.
25 січня 2022 — Олександр Сливчук, для Європейської правди