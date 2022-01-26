Єврокомісар нагадав про важливість реформ для внутрішньої стійкості України 

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї нагадав, що для більшої внутрішньої стійкості Україні важливо продовжувати реформи, зокрема антикорупційну та судову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Києва.

Олівер Варгеї зазначив, що у ЄС стурбовані ситуацією довкола України і ця тема є пріоритетною в порядку денному блоку.

"Ми солідарні з Україною у цих складних обставинах. ЄС вже надав Україні значну підтримку, як для підтримки стійкості та модернізації країни, так і боротьби з епідемією коронавірусу…

Водночас, дуже важливо, щоб Україна продовжувала посилювати свою внутрішню стійкість, просуваючись у комплексних реформах з нашою підтримкою. Це, зокрема, продовження реформи судової системи, реформ у сфері боротьби з корупцією", - зазначив Олівер Варгеї.

Єврокомісар нагадав, що з 2014 року ЄС та фінансові інституції блоку надали Україні у вигляді грантів та позик понад 17 млрд євро.

Варгеї заявив також, що Євросоюз поділяє мету подальшої євроінтеграції України.