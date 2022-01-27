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Прем'єрка Швеції відмовилася скликати комітет оборони щодо ситуації в Україні

Четвер, 27 січня 2022, 12:34

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон відмовилася скликати Комітет з оборони через ситуацію навколо України, незважаючи на заклики кількох опозиційних партій.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Комітет з оборони – це форум для консультацій між урядом та представниками парламентських партій з питань політики безпеки та оборони.

Андерссон назвала поточні переговори щодо України "другорядним питанням".

Після зустрічі з безпекової політики країни з іншими політичними партіями Андерссон заявила, що діалог з іншими партіями буде продовжений на різних форумах, у тому числі в комітеті з закордонних справ парламенту.

Праві опозиційні партії хочуть, щоб Комітет оборони був знову відкритий для оновлення аналізу ситуації з безпекою. Лідер Помірної партії Ульф Крістерссон зазначив, що комітет був скликаний після того, як Росія розпочала агресію проти України у 2014 році.

Він вважає, що настав час перевірити, чи достатньо Швеція оснащена, щоб впоратися з ситуацією, що швидко загострюється. Крістерссон вважає, що не можна виключати, що силам оборони буде потрібне додаткове фінансування.

Лідер християнських демократів Ебба Буш заявила, що новий аналіз безпекової політики, проведений Комітетом з оборони, може стати основою для оновлення оборонних рішень парламенту від 2020 року, в яких йдеться про те, як має бути організована оборона Швеції в 2021-2025 роках.

Раніше у Швеції заявили, що готові евакуювати співробітників свого посольства у Києві, однак наразі не бачать у цьому потреби

На початку січня шведські військові активізували свою діяльність на острові Готланд у Балтійському морі через зростання напруженості між НАТО та Росією.

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Швеція

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