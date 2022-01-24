Швеція готова евакуювати дипломатів з Києва, однак поки не бачить такої потреби

Швеція готова евакуювати співробітників свого посольства у Києві, однак наразі не бачить у цьому потреби.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо план на випадок непередбачених обставин для посольства в Києві, але на цей момент ми не бачимо необхідності", - цитує главу дипломатії Швеції "Шведське радіо".

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Держдеп США раніше оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

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