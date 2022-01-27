Премьер Швеции отказалась созвать комитет обороны по ситуации в Украине

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отказалась созвать Комитет по обороне из-за ситуации вокруг Украины, несмотря на призывы нескольких оппозиционных партий.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Комитет по обороне – это форум для консультаций между правительством и представителями парламентских партий по вопросам политики безопасности и обороны.

Андерссон назвала текущие переговоры по Украине "второстепенным вопросом".

После встречи по вопросам политике безопасности страны с другими политическими партиями Андерссон заявила, что диалог с другими партиями будет продолжен на различных форумах, в том числе в комитете по иностранным делам парламента.

Правые оппозиционные партии хотят, чтобы Комитет обороны был вновь открыт для обновления анализа ситуации с безопасностью. Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон отметил, что комитет был созван после того, как Россия начала агрессию против Украины в 2014 году.

Он считает, что пора проверить, достаточно ли Швеция оснащена, чтобы справиться с быстро обостряющейся ситуацией. Кристерссон считает, что нельзя исключать, что силам обороны потребуется дополнительное финансирование.

Лидер христианских демократов Эбба Буш заявила, что новый анализ политики безопасности, проведенный Комитетом по обороне, может стать основой для обновления оборонных решений парламента с 2020 года, в которых говорится о том, как должна быть организована оборона Швеции в 2021-2025 годах.

Ранее в Швеции заявили, что готовы эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве, однако пока не видят в этом нужды.

В начале января шведские военные активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за роста напряженности между НАТО и Россией.