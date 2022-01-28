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Економіка Франції у 2021 році зросла найбільше за пів століття після рекордного падіння

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:32

Зростання ВВП Франції у 2021 році досягнуло 7%, що є найбільшим стрибком за останні пів століття. 

Як повідомляє BFMTV, про це йдеться у попередніх оцінках національного статистичного відомства, пише "Європейська правда".

Зростання ВВП стало найбільшим за 52 роки - після рекордного падіння на 8% у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Зростання забезпечило, зокрема, збільшення виробництва товарів та послуг  (+7,4% після -8,5% у 2020 році).

Споживання домогосподарств повернулося на докризовий рівень.

Міністр економіки Брюно Ле Мер назвав результат "вражаючим" та сказав, що це усуває економічну кризу та свідчить про ефективність вжитих урядом заходів. 

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Франція Економічна криза

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