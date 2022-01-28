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Экономика Франции в 2021 году выросла больше всего за полвека после рекордного падения

Пятница, 28 января 2022, 10:32

Рост ВВП Франции в 2021 году достиг 7%, что является самым большим скачком за последние полвека.

Как сообщает BFMTV, об этом говорится в предварительных оценках национального статистического ведомства, пишет "Европейская правда".

Рост ВВП стал самым большим за 52 года - после рекордного падения на 8% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Рост обеспечило, в частности, увеличение производства товаров и услуг (+7,4% после -8,5% в 2020 году).

Потребление домохозяйств вернулось на докризисный уровень.

Министр экономики Брюно Ле Мэр назвал результат "впечатляющим" и сказал, что это устраняет экономический кризис и свидетельствует об эффективности принятых правительством мер.

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Франция Эконом.кризис

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