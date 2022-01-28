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Шмигаль пропонує перетворити частину українських сховищ на "газовий сейф" для Європи

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:33

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна могла б посприяти стабільнішій ситуації з газом для Європи, надавши частину українських підземних сховищ як "газовий сейф" для європейських держав і окремих компаній.

Як повідомляє УНІАН, про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише "Європейська правда".

"Українські газосховища мають об’єм 33 мільярди кубічних метрів, з яких ми використовуємо, як правило, близько 20-24 мільярдів, іноді це може бути трошки більше. Наші газосховища ми можемо використовувати як "газовий сейф" для європейських компаній, європейських країн. Вже зараз іноземні компанії тримають частину цього газу у режимі митного складу на території України, але ми будемо вести перемовини з нашими європейськими партнерами, аби цей процес став більш системним", - сказав він.

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Також він додав, що такий газовий фонд зможе стабілізувати можливі енергетичні кризи, на зразок тієї, що виникла зараз.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер поставила під сумнів стратегію російського "Газпрому" щодо обмеження постачання газу в період підвищеного попиту. 

У грудні 2021 року "Нафтогаз України" подав скаргу до Єврокомісії на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу, зазначаючи, що саме дії "Газпрому" стали ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

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