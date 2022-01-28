Байден і ЄС заявили про спільну роботу над поставками газу на тлі потенційного нападу Росії на Україну

Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю пообіцяли співпрацювати щодо гарантування енергетичної безпеки Європи, а також України на тлі можливого нового нападу Росії на Україну.

Про це йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати та ЄС спільно працюють над продовженням достатніх та своєчасних поставок природного газу до ЄС з різних джерел по всьому світу, щоб уникнути перебоїв із поставками, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок подальшого російського вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Байден та фон дер Ляєн відзначили, що США і ЄС спільно віддані енергетичній безпеці та стійкості Європи і прискоренню глобального переходу до чистої енергії.

"Ми також поділяємо мету забезпечення енергетичної безпеки України та поступової інтеграції України до ринків газу та електроенергії ЄС", - йдеться у заяві.

Раніше у Білому домі заявили, що Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями по всьому світу про перенаправлення поставок газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну.

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