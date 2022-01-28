Байден и ЕС заявили о совместной работе над поставками газа на фоне потенциального нападения России на Украину

Президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу пообещали сотрудничать по обеспечению энергетической безопасности Европы, а также Украине на фоне возможного нового нападения России на Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты и ЕС совместно работают над продолжением достаточных и своевременных поставок природного газа в ЕС из разных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате дальнейшего российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Байден и фон дер Ляйен отметили, что США и ЕС совместно отданы энергетической безопасности и устойчивости Европы и ускорению глобального перехода к чистой энергии.

"Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины в рынки газа и электроэнергии ЕС", - говорится в заявлении.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае необходимости, если Россия нападет на Украину.