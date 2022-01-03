Білий дім: Байден та Зеленський підтримали переговори між НАТО та Росією

Президенти Сполучених Штатів Америки і України в ніч на понеділок провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Її зміст коротко переказала у офіційному повідомленні пресслужба Білого дому.

Як відомо, ввечері 31 грудня Байден, за пропозицією російської сторони, провів розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. Розмова із Зеленським мала на меті поінформувати українську сторону про ці перемовини.

"Президент Байден підкреслив зобов’язання США та його союзників і партнерів дотримуватися принципу "нічого про вас (Україну –ЄП) без вас" та ще раз підтвердив що підтримку Сполученими штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в описі розмови Зеленського та Байдена.

Також Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

Пресслужба Білого дому окремо підкреслила, що обидва президенти – і Зеленський, і Байден – підтримали переговори НАТО з Росією через проведення Ради Росія-НАТО вже протягом поточного тижня, а також переговори з РФ у рамках ОБСЄ. У Байдена наголосили, що розглядають ці переговорні майданчики як частину двостороннього діалогу США-РФ, так званого формату Strategic Stability Dialogue.

Президент Зеленський наразі обмежився коротким твітом про свої переговори з Байденом, у якому висловив впевненість, що той факт, що їхня розмова стала першими міжнародними переговорами президента США у 2022 році, "доводить особливий характер відносин" між ними.

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