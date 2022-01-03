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Укр / Рус
Укр / Рус

Белый дом: Байден и Зеленский поддержали переговоры между НАТО и Россией

Понедельник, 3 января 2022, 07:54

Президент Соединенных штатов Америки в ночь на понедельник провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.

Ее содержание кратко изложила в официальном сообщении пресс-служба Белого дома.

Как известно, вечером 31 декабря Байден по предложению российской стороны провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским 2 января имел целью информировать украинскую сторону об этих переговорах.

"Президент Байден подчеркнул обязательство США, американских союзников и партнеров придерживаться принципа "ничего о вас (Украине –ЕП) без вас" и еще раз подтвердил поддержку Соединенными штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в описании разговора Зеленского и Байдена.

Также Байден "четко заверил", что США "дадут решительный ответ, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину".

Пресс-служба Белого дома особо подчеркнула, что оба президента – и Зеленский, и Байден – поддержали переговоры НАТО с Россией путем проведения Совета Россия-НАТО уже на этой неделе, а также переговоры с РФ в рамках ОБСЕ. У Байдена отметили, что рассматривают эти переговорные площадки как часть двустороннего диалога США-РФ, так называемого формата Strategic Stability Dialogue.

Президент Зеленский пока ограничился коротким твитом о своих переговорах с Байденом, в котором выразил уверенность, что тот факт, что их разговор стал первыми международными переговорами президента США в 2022 году, "доказывает особый характер отношений" между ними.

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США Зеленский Байден
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