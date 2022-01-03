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Польських прикордонників на кордоні з Білоруссю закидали камінням

Понеділок, 3 січня 2022, 12:19

Прикордонна служба Польщі повідомила про чергову спробу силового перетину кордону з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF4.

У неділю близько 13.30 на ділянці, що охороняється прикордонним патрулем, у Шудзялові була здійснена силова спроба перетину кордону.

"Четверо людей з білоруської сторони намагалися потрапити на територію Республіки Польща. У той час, однак, дві людини в цивільному – але в кепках з маркуванням, що нагадували маркування білоруських служб – ножицями розрізали огорожу. Тоді в польські патрулі почали кидати каміння та гілки", – розповіла речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

За її словами, чотирьох чоловіків після перетину кордону затримали. Жоден з них не клопотав про міжнародну допомогу, їх супроводили назад до лінії кордону.

Як зазначається, пізніше того ж дня польські прикордонники помітили білоруських солдатів, які перерізали огорожу, а неподалік була группа мігрантів, які пішли геть, коли побачили польський патруль.

Нагадаємо, торік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч. спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

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Польща шантаж мігрантами
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