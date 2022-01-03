Польских пограничников на границе с Беларусью забросали камнями

Погранслужба Польши сообщила об очередной попытке силового пересечения границы с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF4.

В воскресенье около 13.30 на участке, охраняемом пограничным патрулем, в Шудзялове была предпринята силовая попытка пересечения границы.

"Четыре человека с белорусской стороны пытались попасть на территорию Республики Польша. В то время, однако, два человека в штатском – но в кепках с маркировкой, напоминавших маркировку белорусских служб – ножницами разрезали ограждение. Тогда в польские патрули начали бросать камни и ветки", – рассказала представитель пограничной службы Анна Михальская.

По ее словам, четырех мужчин после пересечения границы задержали. Ни один из них не ходатайствовал о международной помощи, их сопроводили обратно к линии границы.

Как отмечается, позже в тот же день польские пограничники заметили белорусских солдат, которые перерезали ограждение, а неподалеку была группа мигрантов, которые ушли, когда увидели польский патруль.

Напомним, в прошлом году польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.