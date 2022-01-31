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У Німеччині невакциновані втратять допомогу з безробіття, якщо щеплення стануть обов’язковими

Понеділок, 31 січня 2022, 13:24

Потенційне впровадження обов’язкової вакцинації проти COVID-19 у Німеччині може мати наслідки на ринку праці, оскільки невакциновані люди втратять право на допомогу з безробіття.

Про це сказав керівник Федерального бюро праці Детлеф Шееле, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Лише якщо є загальне зобов’язання вакцинуватися, а порушення також мають юридичні наслідки, роботодавці можуть відмовити заявнику через те, що він не був вакцинований або не одужав", – сказав Шееле.

Зараз у Німеччині ведуться дискусії щодо введення обов’язкової вакцинації. У середу Бундестаг вперше обговорив вимогу вакцинації, а голосування заплановано на березень.

Соціал-демократи агітують за введення обов’язкових щеплень. Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах заявив, що це єдиний спосіб покласти край пандемії. "Треба діяти зараз", – наголосив він під час парламентських дебатів.

Зараз уряд оцінює потенційний вплив обов’язкових щеплень на ринок праці. Мета полягає в тому, щоб "обов'язкова вакцинація була ефективною, і компанії могли знову займатися своєю справою без втрати персоналу", - сказала речниця СПДН з питань охорони здоров'я Хайке Беренс.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина вперше за час епідемії зареєструвала понад 200 000 заражень коронавірусом за добу. 

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Німеччина Вакцини

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