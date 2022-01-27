У Німеччині новий рекорд заражень COVID-19: вперше понад 200 тисяч випадків

Німеччина в четвер повідомила про чергову рекордну кількість щоденних нових випадків зараження COVID-19, вперше подолавши поріг 200 000 людей.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Інститут інфекційних захворювань Роберта Коха повідомив про 203 136 позитивних тестів за останні 24 години, що на 69 600 випадків більше, ніж того ж дня тиждень тому. Попередній антирекорд був у середу – 164 тисяч випадків.

Семиденна захворюваність на 100 000 осіб зросла до 1017, ще 188 людей померли, внаслідок чого кількість загиблих з початку пандемії досягла 117 314 людей.

Близько 75% населення Німеччини отримали хоча б одну дозу вакцини — менше, ніж у західноєвропейських країнах, таких як Франція, Італія чи Іспанія, де аналогічні показники становлять 80%, 83% та 86%.

У середу німецькі депутати обговорювали, чи слід запроваджувати обов'язкові щеплення від COVID-19.

Канцлер Олаф Шольц підтримує обов'язкові вакцини для осіб віком від 18 років, але його коаліційний уряд розділився з цього питання, і він сказав законодавцям голосувати відповідно до власної думки.

Противники обов’язкової вакцинації кажуть, що це порушує статтю конституції, яка гарантує громадянам контроль над власним тілом.

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