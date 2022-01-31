В Германии невакцинированные потеряют пособие по безработице, если прививки станут обязательными

Потенциальное внедрение обязательной вакцинации против COVID-19 в Германии может иметь последствия на рынке труда, поскольку невакцинированные люди лишатся права на пособие по безработице.

Об этом сказал руководитель Федерального бюро труда Детлеф Шееле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Только если есть общее обязательство вакцинироваться, а нарушения также имеют юридические последствия, работодатели могут отказать заявителю из-за того, что он не был вакцинирован или не поправился", - сказал Шееле.

Сейчас в Германии ведутся дискуссии по введению обязательной вакцинации. В среду Бундестаг впервые обсудил требование вакцинации, а голосование запланировано на март.

Социал-демократы агитируют за введение обязательных прививок. Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что это единственный способ положить конец пандемии. "Надо действовать сейчас", - подчеркнул он во время парламентских дебатов.

Сейчас правительство оценивает потенциальное влияние обязательных прививок на рынок труда. Цель состоит в том, чтобы "обязательная вакцинация была эффективной, и компании могли снова заниматься своим делом без потери персонала", - сказала спикер СПДН по вопросам здравоохранения Хайке Беренс.

Напомним, на прошлой неделе Германия впервые за время эпидемии зарегистрировала более 200 000 заражений коронавирусом в сутки.

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