Блінкен обговорив нарощування військ РФ з колегами з держав східного флангу НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок у розмові із колегами з країн Бухарестської дев'ятки, що представляють східний фланг НАТО, обговорив дестабілізуюче нарощування російської військової присутності біля кордону з Україною.

Про це розповів речник Держдепартаменту Нед Прайс, пише "Європейська правда".

Держсекретар та міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче нарощування військової сили Росії вздовж кордону з Україною, необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО щодо колективного захисту союзників та трансатлантичне співробітництво з питань, що викликають загальне занепокоєння.

"Держсекретар наголосив на прихильності США до продовження тісних консультацій та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами у міру того, як ми працюємо над деескалацією за допомогою стримування, оборони та діалогу", - розповів Прайс.

Держсекретар наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів до трансатлантичної безпеки та статті 5 Вашингтонського договору

Нагадаємо, Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

31 грудня Байден провів ще одну телефонну розмову з Путіним, а у ніч на понеділок президент США поспілкувався з Володимиром Зеленським.

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