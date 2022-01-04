Блинкен обсудил наращивание войск РФ с коллегами из стран восточного фланга НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с коллегами из стран Бухарестской девятки, представляющих восточный фланг НАТО, обсудил дестабилизирующее наращивание российского военного присутствия у границы с Украиной.

Об этом рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание военной силы России вдоль границы с Украиной, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО относительно коллективной защиты союзников и трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим всеобщую обеспокоенность.

"Госсекретарь подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по мере того, как мы работаем над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога", - рассказал Прайс.

Госсекретарь отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и статье 5 Вашингтонского договора

Напомним, Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

31 декабря Байден провел еще один телефонный разговор с Путиным, а в ночь на понедельник президент США пообщался с Владимиром Зеленским.

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