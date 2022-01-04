Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Блинкен обсудил наращивание войск РФ с коллегами из стран восточного фланга НАТО

Вторник, 4 января 2022, 08:55

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с коллегами из стран Бухарестской девятки, представляющих восточный фланг НАТО, обсудил дестабилизирующее наращивание российского военного присутствия у границы с Украиной.

Об этом рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание военной силы России вдоль границы с Украиной, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО относительно коллективной защиты союзников и трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим всеобщую обеспокоенность. 

Что сказал Байден Зеленскому, ЕС отложил "плату за безвиз", арест по требованию РФ: главное

"Госсекретарь подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по мере того, как мы работаем над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога", - рассказал Прайс.

Госсекретарь отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и статье 5 Вашингтонского договора

Напомним, Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

31 декабря Байден провел еще один телефонный разговор с Путиным, а в ночь на понедельник президент США пообщался с Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Украина-НАТО Россия
powered by lun.ua

Статьи

Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год

Мы определили по пять ключевых "зрад", "перемог" и "бентег", то есть наиболее значимых событий или тенденций в сферах, о которых пишет "Европейская правда"... (укр.)
30 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды

Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти

Анджей Дуда неожиданно ветировал скандальный законопроект, очень важный для правящей партии. Какие последствия будет иметь раскол между ПиС и президентом? (укр.)
29 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда