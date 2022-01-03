Що Байден сказав Зеленському, ЄС відклав "плату за безвіз", арешт на вимогу РФ: головне за свята

Президенти Сполучених Штатів Америки і України провели телефонну розмову; ЄС не запустить у 2022 році обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу; в Італії за запитом Росії затримали українського режисера; ірландська після десятиріч очікувань стала робочою мовою в установах ЄС; молодіжну збірну Росії зняли з рейсу в Канаді через відмову від масок і алкоголь на борту; через новорічні феєрверки у Європі загинули щонайменше три особи; у Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі.

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Про погрози та розмови

На порядку денному світових ЗМІ лишається тема ультиматуму РФ.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. 12 січня має пройти зустріч Ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

31 грудня глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія вживатиме заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не відгукнуться на пропозиції Москви.

Він пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

В ніч на понеділок президенти Сполучених Штатів Америки і України провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Пресслужба Білого дому окремо підкреслила, що обидва президенти – і Володимир Зеленський, і Байден – підтримали переговори НАТО з Росією через проведення Ради Росія-НАТО вже протягом поточного тижня, а також переговори з РФ у рамках ОБСЄ. У Байдена наголосили, що розглядають ці переговорні майданчики як частину двостороннього діалогу США-РФ, так званого формату Strategic Stability Dialogue.

Президент Байден підкреслив зобов’язання США та його союзників і партнерів дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" та ще раз підтвердив що підтримку Сполученими штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Пізніше в Офісі президента України розповіли про деталі розмови.

Зазначається, що сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль. Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у новорічному зверненні заявив, що вимога Росії про нерозширення НАТО суперечить європейському порядку безпеки.

А прем'єр-міністр Фінляндії Санна Маріну заявила, що Фінляндія має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.

Про загрозу вторгнення Росії в Україну

Параллельно із висуненим ультиматумом Росії продовжує концентрувати війська на західному фланзі, зокрема, довкола України.

Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжувала нарощувати свої сили в анексованому Криму та поблизу України протягом грудня.

Ввечері 30 грудня, приблизно о 22:35 за Києвом відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з російським колегою Владіміром Путіним. Розмова відбулася за ініціативи останнього.

На ній Байден виклав два підходи, які готові застосувати США в залежності від дій Росії.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, один підхід – це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, а інший – шлях, який більше зосереджений на стримуванні, передбачає серйозні витрати та наслідки, якщо Росія вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну.

Чиновник зазначає, що ці витрати включають економічні, коригування та збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу, а також додаткову допомогу Україні, щоб вона могла далі захищати себе та свою територію.

Крім того, глава комітету з розвідки США заявив, що вторгнення РФ в Україну призведе до ще більшого посилення НАТО.

Путін своєю чергою пообіцяв Заходу "повний розрив відносин" у разі безпрецедентних санкцій.

Про головування країн, нова робоча мова в ЄС

Польща почала головування в ОБСЄ.

Німеччина почала головування у Групі семи.

Франція почала головування у Раді ЄС, а також на рік очолила сили швидкого реагування НАТО.

Ірландська після десятиріч очікувань стала робочою мовою в установах ЄС.

Коронавірус: рекорди, коронапротести, інциденти

Франція стала шостою країною світу з понад 10 млн заражень коронавірусом.

У США навіть глава Пентагону заразився коронавірусом.

Кіпр з 4 січня вимагатиме від більшості мандрівників три коронатести.

У Берліні кілька тисяч людей даремно зібрались дивитися на салют, cкасований через епідемію.

Пасажирка рейсу в Рейк'явік просиділа 5 годин в туалеті літака через позитивний тест на COVID.

В Амстердамі на коронапротестах сталися сутички з поліцією, є постраждалі.

У Німеччині затримали солдата, який погрожував уряду через коронавірусні заходи.

Британія схвалила таблетки від коронавірусу Pfizer.

Інше: відкладення запуску системи ETIAS, спалені автівки

ЄС не запустить у 2022 році обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу (ETIAS).

Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну.

Генконсульство України у Вроцлаві повноцінно запрацює до кінця січня.

Єврокомісія розгляне скаргу "Нафтогазу" на домінантне становище "Газпрому".

У Польщі поліцію викликали через сніговика на дорозі, якого сплутали з пішоходом.

Через новорічні феєрверки у Європі загинули щонайменше три особи.

У Франції під час сутичок з мігрантами постраждали щонайменше 15 поліцейських.

У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі – менше, ніж у 2019-му.

В Італії за запитом Росії затримали українського режисера.

Молодіжну збірну Росії зняли з рейсу в Канаді через відмову від масок і алкоголь на борту.

У Німеччині анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах.

Це лише частина цікавих новин 31 грудня, а також 1, 2, 3 січня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

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