Глава дипломатії ЄС прибув в Україну для підтримки на тлі військового нарощування РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув в Україну з метою продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності країни.

Про це він розповів у Twitter пізно ввечері у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Поїздка до України є першим закордонним візитом Борреля цього року.

"Мій перший візит у 2022 році – у Станицю Луганську та Київ, Україна.

У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України та підтримати постійні реформи, які є ключовими для стійкості", - написав дипломат.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU