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Укр / Рус

Глава дипломатії ЄС прибув в Україну для підтримки на тлі військового нарощування РФ

Середа, 5 січня 2022, 08:13

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув в Україну з метою продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності країни.

Про це він розповів у Twitter пізно ввечері у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Поїздка до України є першим закордонним візитом Борреля цього року.

"Мій перший візит у 2022 році – у Станицю Луганську та Київ, Україна.

У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України та підтримати постійні реформи, які є ключовими для стійкості", - написав дипломат.

Очікується, що у рамках візиту Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спершу відвідає схід України та лінію зіткнення. 

Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.

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Боррель Донбас та ОРДЛО Росія

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