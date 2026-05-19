Венс: передача Росії збагаченого урану з Ірану не входить у плани США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що передача Росії збагаченого урану Ірану в рамках переговорів про припинення війни наразі не входить до планів США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Венс сказав журналістам під час брифінгу в Білому домі у вівторок, його цитує CNN.

Венс зазначив, що такий крок наразі не входить до планів США, і він ніколи не був їхнім планом.

"Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися", – сказав Венс журналістам.

Венс припустив, що така домовленість, ймовірно, зустріне опір як з боку Вашингтона, так і з боку Тегерана.

"Отже, це наразі не входить у плани уряду США. Іранці не порушували це питання. Я вважаю, що іранці не будуть особливо раді цьому, і я знаю, що президент теж не особливо радіє цьому", – додав він.

Однак віцепрезидент США зазначив, що не буде брати на себе попередніх зобов’язань у переговорах "щодо будь-якої конкретної теми".

Кремлівський правитель Владімір Путін 9 травня заявив про готовність РФ прийняти іранський уран. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що російська пропозиція може бути обговорена на пізніших переговорах зі США.

Витоки у медіа з нових пропозицій Ірану США свідчать, нібито Тегеран хоче передати 400 кг збагаченого урану Росії.

Між тим, Білий дім вважає, що нова пропозиція Ірану не є суттєвим кроком уперед і є недостатньою для укладення остаточних домовленостей.

Президент США Дональд Трамп ввечері 18 травня оголосив, що відклав заплановані удари по Ірану, які мали відбутися вже у вівторок.