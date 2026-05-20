Axios: Трампу представили можливі варіанти воєнних дій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері провів нараду щодо Ірану, в ході якої йому представили можливі варіанти воєнних дій.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Нарада відбулася через кілька годин після того, як Трамп оголосив про призупинення атак, які, за його словами, планувалося провести у вівторок.

Американський президент продовжує стверджувати, що в Ірану залишилося всього кілька днів для досягнення дипломатичного прориву.

У понеділок він заявив, що крайній термін – "два-три дні, можливо, п’ятниця або субота, початок наступного тижня".

Американські посадовці кажуть, що заявляють, що Трамп насправді не ухвалив рішення завдати удару по Ірану до того, як оголосив про паузу.

Джерела зазначають, що його рішення почекати було частково обумовлено побоюваннями кількох лідерів країн Перської затоки щодо іранської помсти стосовно їхніх нафтових об'єктів та інфраструктури.

Лідери країн Перської затоки настійно закликали Трампа дати переговорам ще один шанс, додали співрозмовники.

За словами джерел, на зустрічі були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, посланник Білого дому Стів Віткофф, міністр оборони Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші високопосадовці.

У центрі уваги були подальші дії у війні з Іраном, хід дипломатичних зусиль та різні військові плани США щодо ударів по Ірану.

Джерело, близьке до Трампа, повідомило, що кілька "яструбів" щодо Ірану, які розмовляли з президентом після його заяви в понеділок, отримали враження, що "він налаштований розтрощити їм голови, щоб змусити їх зрушити з місця в переговорах".

Багато інших посадовців були здивовані заявою Трампа в понеділок і визнають, що не розуміють, у якому напрямку він рухається. Дехто вважає, що він може знову відкласти прийняття рішення, якщо не буде досягнуто дипломатичного прориву.

Трамп говорив, що ведуться "серйозні переговори", хоча високопосадовець повідомив Axios, що остання іранська зустрічна пропозиція не продемонструвала значного прогресу.

Джерело в регіоні повідомило, що посередники працюють над тим, щоб іранці зайняли більш гнучку позицію, яка враховує вимоги США щодо ядерної програми.

Раніше повідомляли, що Білий дім незадоволений останньою оновленою пропозицією Ірану щодо змісту угоди про припинення війни.

У неділю, до того як США отримали найновішу пропозицію Ірану, Трамп сказав Axios під час телефонної розмови, що "час спливає", і якщо Іран не проявить гнучкості, "його чекають набагато сильніші удари".