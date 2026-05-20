Мерц сподівається, що Сі спонукатиме Путіна завершити війну проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закличе кремлівського правителя Владіміра Путіна припинити війну проти України.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Мерца пролунав на тлі візиту господаря Кремля до Китаю, який розпочався 19 травня.

"Ми, звісно, пов’язуємо цей візит із надією, що президент Сі також закличе президента Путіна припинити цю війну в Україні, яку він не може виграти", – зазначив канцлер після зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеліном у Берліні.

Він також зауважив, що не очікує "фундаментального зрушення у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм на цьому етапі".

Путін перебуватиме з візитом у Китаї 19-20 травня. Як зазначають в Кремлі, лідери РФ та КНР обговорять "шляхи подальшого поглиблення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії", а також міжнародні та регіональні питання.

Минулого тижня Китай з візитом відвідував президент США Дональд Трамп.

Коментуючи свою поїздку, Трамп раніше заявляв, що обговорив війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і що обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.

Також варто зазначити, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Трампом, коли той повертався з Китаю, в ході якої вони говорили і про війну в Україні.