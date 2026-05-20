У Латвії хочуть "адаптувати до реальності" оповіщення про тривогу через дрони

У Латвії планують переглянути підхід до оцінки загрози через заблукалі дрони, щоб оповіщення були пропорційними загрозі і не занадто зривали повсякденне життя країни.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це розповів очільник Центру управління кризовими ситуаціями (KVC) Арвіс Зіле.

Посадовець зазначив, що Латвії потрібно переглянути існуючі зараз "рівні загрози" у межах оповіщень для населення та адаптувати їх до нової реальності, оскільки заблукалі українські дрони біля східних кордонів дедалі частіше стають причиною повітряних тривог.

Зіле визнав, що неодноразові тривоги вдень у вівторок мали суттєвий вплив на життя країни, тож оцінку загроз та інструкції в оповіщеннях потрібно адаптувати, щоб не зупиняти навчальний процес, рух транспорту і так далі без нагальної потреби.

Він не став вдаватися у деталі щодо того, які саме зміни можуть відбутися, але зазначив, що перша зустріч запланована вже у середу – щоб якнайшвидше мати готове рішення.

Одночасно Арвіс Зіле наголосив, що недооцінювати загрозу заблукалих БпЛА не можна, оскільки вони несуть чималу вибухову частину і потенційно можуть спричинити дуже значні руйнування.

Перед цим виконувачка обов'язків прем'єра Евіка Сіліня заявила про необхідність шукати баланс між тим, щоб за таких обставин подбати про безпеку людей, але й щоб не зупиняти нормальне повсякденне життя, наскільки це можливо.

Нагадаємо, опівдні 19 травня у східних регіонах Латвії та на півдні Естонії оголосили повітряну тривогу через чергові БпЛА, найімовірніше заблукалі українські апарати, що збилися з курсу на шляху до цілей у Росії.

Винищувач НАТО вперше збив безпілотник над Естонією, операція координувалася у співпраці з Латвією.

В МЗС України заявили, що Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна просить вибачення в Естонії та всіх балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.

В кінці попереднього тижня масштабну повітряну тривогу вперше оголосили на півдні Фінляндії, у всьому столичному регіоні, що порушило роботу транспорту та шкіл на початку ранку. Згодом з'ясувалося, що того разу порушень повітряного простору країни не було.