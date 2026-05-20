Україна й Німеччина підписали нову угоду щодо уникнення подвійного оподаткування

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційних сторінках посольства Німеччини та Міністерства фінансів України.

19 травня у Парижі відбулося підписання угоди України та Німеччини, спрямованої на уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням.

Нову угоду про уникнення подвійного оподаткування підписують Віцеканцлер і Міністр фінансів 🇩🇪 Ларс Клінґбайль та Міністр 🇺🇦 @SergiiMarchenk3: «Ми полегшуємо співпрацю між 🇩🇪 та 🇺🇦 компаніями й надалі розбудовуємо наші економічні відносини. Тут великий потенціал для наших країн». https://t.co/h6D3q882f7 – Посольство Німеччини (@GermanyinUA) May 19, 2026

Документ, що замінює чинну угоду 1995 року, визначає чіткі правила розподілу прав на оподаткування доходів між державами, спрямований на усунення подвійного оподаткування, запобігання податковим ухиленням та створення стабільних умов для ведення бізнесу, пояснюють у Мінфіні.

Зокрема, угода оновлює підходи до оподаткування відповідно до стандартів ОЕСР та передбачає зміни ставок оподаткування пасивних доходів у державі – джерелі доходу.

Оподаткування дивідендів:

збережено ставку 5 % – для дивідендів, які отримує компанія договірної держави, що володіє щонайменше 20 % капіталу компанії іншої держави;

підвищено ставку з 10 % до 15 % – в інших випадках виплати дивідендів.

Оподаткування процентів:

підвищено ставку з 2 % до 5 % – для процентів, що сплачуються за продаж у кредит та за позиками, що надаються банками й фінансовими установами.

Оподаткування роялті:

скасовано нульову ставку оподаткування для окремих видів роялті;

встановлено загальнуставку оподаткування – 5 %.

Новий документ також містить положення щодо:

запобігання зловживанню податковими пільгами;

розширення обміну податковою інформацією між компетентними органами України та Німеччини;

механізмів врегулювання спірних питань для захисту прав платників податків.

Раніше повідомляли, що ЄС вимагатиме від України податкову реформу в обмін на "макрофін" з 90 млрд євро. До пакету вимог хочуть включити у тому числі скасування податкової пільги на посилки.